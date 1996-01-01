Посади кедр и празднуй Первомай!

У мужчин Владивостока появилась великолепная возможность исполнить одну из главных мужских заповедей - посадить дерево. Причем не просто дерево, а кедр. И не просто посадить, а увековечить рядом с саженцем свое доброе имя. В эти выходные музей имени В.К.Арсеньева проводит акцию и приглашает принять в ней участие всех желающих - по созданию кедрового сквера по адресу: ул. Арсеньева, 7б. Акция приурочена к 135-летию со дня рождения великого российского путешественника и этнографа и 105-летию его знакомства с таежным охотником Дерсу УЗАЛА.

Благое дело проводится вместе с обществом "Посади свой кедр" и его председателем Александром САВЧЕНКО, который специально для этой цели подарил мемориальному музею 30 саженцев кедра. Вы заинтересовались? Тогда звоните по телефону 51-58-53.

Другое событие, овеянное романтикой Дальнего Востока и дружбой народов, - выставка "Идущие навстречу", которая только что открылась в музее им. В.К. Арсеньева и ждет своих посетителей. На ней собраны работы японского художника Утагава ТОЕКУНИ, творящего в городском стиле XVII века - укие-е. Вместе с картинами на выставке представлены работы российских пейзажистов Натальи МАКСИМОВОЙ из Санкт-Петербурга и Ирины КОЧЕРГИНОЙ из Комсомольска-на-Амуре.

В Приморской краевой картинной галерее продолжается выставка работ великого живописца эпохи Возрождения Леонардо да ВИНЧИ. В экспозиции представлены две работы: "Мадонна в гроте" и "Тайная вечеря" из коллекции факсимильных копий Нади ЛЕЖЕ, подаренных ею в 1978 году Советскому Союзу. Часть коллекции была передана Приморской картинной галерее.

29 апреля в Молодежном центре ДВГТУ - финал открытой студенческой КВН-лиги "Политешник". Соревноваться будут 6 команд, представляющих разные вузы: "Корейки" и "V.I.P" (ДВГТУ, Владивосток), "Лица" (филиал ДВГТУ в г. Б.Камень), "Гольфстрим" (лицей Дальрыбвтуза), "Новая модель" (Юридический институт ДВГУ), "SUN-техники". Тема финала - "Бразильский карнавал". Похоже, будет смешно.

Впервые для детей театр ТОФ представляет спектакль-сказку "Сбежавшая копилка" по одноименной пьесе Михаила ВОРФОЛОМЕЕВА. Это очень актуальная сказка для детей современной эпохи, а также их родителей. Сеансы в пятницу 27 апреля, в 11.00 и 15.00.