"Пятый элемент" Насти Дельмухамедовой

"Настоящей находкой из Находки" назвала 17-летнюю Анастасию, выступившую в телешоу "Минута славы" Первого канала ТВ, самая строгая из членов судейской комиссии Татьяна ТОЛСТАЯ.

Настя - единственная представительница Дальнего Востока, попавшая на рейтинговый проект Первого канала.

Книга рекордов Гиннесса "отдыхает"

Ближайшим к Находке городом, где проводился кастинг, оказался Новосибирск. Не ближний свет, и поэтому Дельмухамедовы попросили послушать запись уникального Настиного голоса в записи на DVD. Узнав, что предлагается вокал, отборочная комиссия потеряла к претендентке всякий интерес: передача не для вокалистов, а для людей с уникальными возможностями. Тем не менее выслушать как будто согласились. Но отправленный скоростной почтой диск с арией Дивы ЛАГУНЫ из знаменитого американского комедийно-фантастического боевика "Пятый элемент" вскоре вернулся нераспечатанным.

В это время на Первом канале телепроект уже набирал силу. И, следя за выступлениями четвертьфиналистов, Светлана Григорьевна, мама Насти, профессиональная пианистка, расстраивалась все больше: конкурировать с дочкой мог мало кто из вокалистов, попавших в проект. Позвонили снова, на этот раз сразу в Москву. Ответ все тот же: вокал нам однозначно не нужен.

- Но у девочки диапазон - пять октав. Она поет песню, попавшую в книгу рекордов Гиннесса, причем на три тона выше, - не сдавалась Светлана. И услышала в ответ: этого не может быть, это невероятно. Присылайте диск, мы обязательно просмотрим, несмотря на то что кастинг уже закончен и все программы сформированы. После прослушивания записи в Находке раздался долгожданный звонок: приезжайте немедленно!

"Чувствовала себя Русалочкой..."

То, что у приморской девчонки, помимо уникального голоса, еще и сильная воля, знает только мама. Кроме того, что в павильоне "Минуты Славы" на киностудии "А-медиа" першило в горле от оседающей на связках пыли, конкурсантке достались сапоги на два размера меньше. Все восемь часов репетиций, подготовки и самих съемок Настя чувствовала себя Русалочкой, только что обретшей ножки. Но ни многочисленные зрители, ни жюри, ни съемочная группа ничего не заметили.

Едва девушка начала петь, народ сбежался проверить, на самом ли деле это живой голос. Звучание на DVD - это одно, здесь смикшировать можно, можно открывать рот под студийную запись. Другое дело - петь вживую. Признали с восторгом: поет приморская девчонка даже лучше, чем на диске. Зрители стоя скандировали "Молодец!" Единогласно проголосовала "за" и судейская комиссия, сравнившая Настю с перуанской певицей Имой СУМАК, обладающей феноменальным голосовым диапазоном в пять октав. Очень хвалил и поддерживал находчанку Юрий ГАЛЬЦЕВ, а самая строгая из членов жюри Татьяна ТОЛСТАЯ сказала: "Настя - настоящая находка из Находки!"

Когда Дельмухамедовы уезжали из Москвы, в съемочном павильоне прозвучало: мы очень хотим и надеемся, что Дальний Восток проголосует за Настю. Правда, несмотря на то что в Находке прошли акции и молодую певицу поддержали бизнесмены, студенты, школьники, журналисты, набрать в небольшом городке на берегу моря пять тысяч голосов оказалось достаточно непросто.

Има Сумак из Находки

Как вспоминает Светлана Григорьевна, ее младшая дочь пела с самого раннего детства. Подражала любимым певицам, причем, проигнорировав отечественную попсу (правда, сделав лишь некоторое исключение для "ретро"), сразу стала петь "хорошую эстраду". В кумиры, будучи еще маленькой, Настя определила американскую эстрадную певицу Мэрайю КЕРИ, исполняющую очень сложные произведения, знаменитую Уитни ХЬЮСТОН, одну из самых популярных латиноамериканских исполнительниц ШАКИРУ, и, конечно, Иму Сумак, с которой ее столь охотно сравнивают сегодня. В ее репертуаре практически все шедевры мировой эстрады, вошедшие в мировую классику.

У Насти низкий голос красивого, насыщенного тембра, который сам по себе, и тем более в таком возрасте, встречается довольно редко. И - невообразимый диапазон. Обнаружилось это довольно случайно. Семья смотрела передачу "Необъяснимо, но факт", где рассказывалось о том, что единственная певица в мире может исполнить арию Дивы Лагуны из кинофильма "Пятый элемент". Настя тогда сказала: и ничего особенного, я и выше могу. И спокойно смогла, играючи покорив "верха".

В прошлом году она окончила среднюю школу, продолжает заниматься вокалом, учит иностранные языки. Была победительницей фестиваля "Арго", "Юные дарования Приморья". После кастингов, прошедших по Приморью в марте, ее посылают на Дельфийские игры в Ярославле. В свои семнадцать она успела довольно много. Пробовала себя как модель. Окончила агентство мод при шейпинг-клубе "Светлана", работала за рубежом, участвовала в показах, получила звание "Вице-мисс Находка", "Мисс Русская красавица". Выступала на Фестивале молодежи и студентов в Южной Корее в августе прошлого года. Когда в Находке побывал американский ансамбль "Чикаго", его солистка сказала: "Я надеюсь, ты будешь мировой звездой!"