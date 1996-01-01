Бритни Спирс сделала пластическую операцию

- Правда ли, что Бритни СПИРС планирует вернуться в шоу-бизнес и уже готовит новый проект?

- Бритни СПИРС сделала липосакцию в одной из клиник в Лас-Вегасе и начала усиленно заниматься танцами. Возможно, ее новый проект порадует почитателей эффектными эротическими номерами в сценическом исполнении.

Напомним, что после расставания с мужем Кевином ФЕДЕРЛАЙНОМ Бритни стала увлекаться не только наркотиками и алкоголем, но и жирной пищей. В частности, певицу видели в заведениях типа фаст-фуд, поглощающую в огромных количествах гамбургеры и картошку-фри.