В "ВИА Гру" взяли чеченку

- Правдо ли, что беременную Ольгу КОРЯГИНУ выгоняют из "ВИА Гры"? Кто будет петь вместо нее?

- Шоу-бизнес не место для будущей мамы, - так решили даже не продюсеры группы, а будущий муж Ольги КОРЯГИНОЙ. Жгучая брюнетка из Грозного, имя которой продюсеры пока держат в секрете, сменит Олю на боевом посту. Артистка дорабатывает последние дни и в конце апреля выходит замуж.

Пока в Москве не утихали разговоры о развале популярной группы и перечислялись самые невообразимые кандидатуры на место новой солистки, в Киеве ежедневно шли тайные кастинги. Продюсеры "ВИА Гры" Дмитрий КОСТЮК и Константин МЕЛАДЗЕ отсмотрели сотни претенденток (преимущественно брюнеток) и в результате подтвердили верность пословицы "свято место пусто не бывает". 17 апреля на отечественной эстраде станет одной звездой больше, до 16-го числа третьей солисткой официально считается Ольга Корягина.