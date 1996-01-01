Николаю Расторгуеву требуется донорская почка

- Правда ли, что Николай РАСТОРГУЕВ ложится на операцию по пересадке донорской почки?

- Да. На праздновании своего юбилея певец уже признавался, что выступает вопреки рекомендациям врачей.

РАСТОРГУЕВ десять лет не обращался к врачам, справляясь с резкой болью в пояснице народными средствами. Однако двухсторонняя пневмония дала осложнение на почки, и Расторгуеву пришлось лечь на обследование. Тогда-то и выяснилось, что у него хроническая почечная недостаточность в запущенной форме. Диагноз поверг солиста "Любэ" и его близких в шок. Сейчас певцу требуется еженедельный гемодиализ и он морально готовится к операции.