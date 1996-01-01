Автосигнализации от Витаса

- Говорят, где-то в Челябинске производят автосигнализации с голосом ВИТАСА. Пока певец безуспешно судится с фирмой, нельзя ли где-нибудь купить такую сигнализацию в Приморье?

- Едва ли. Суд закончился победой певца, и сигнализации больше не продают. Тянувшаяся более года разборка между продюсером ВИТАСА Сергеем ПУДОВКИНЫМ и пиратами завершилась буквально на днях: челябинский городской суд постановил прекратить незаконную деятельность ООО "Мегатрон" по производству автомобильных сигнализаций под торговой маркой "Витас".

"Мегатрон" c 2005 г. производил и вел продажи "сигнализаций Витас", не только пиратским образом используя имя артиста, но и взяв в качестве звукового сопровождения вокал самого исполнителя. Сделав на этом яркую рекламную кампанию, предприимчивые ребята продали автосигнализаций на сумму 12 млн руб. Теперь судебные приставы опечатали производство. После этого предприятие и все активы перешли к законному владельцу торговой марки "Витас", т. е. его продюсеру Сергею Пудовкину.

Сам же Витас, узнав о решении суда, высказал мысль о продолжении выпуска этого продукта, пообещав, что запишет еще более резкий и продолжительный вокализ для отпугивания преступников. Ну, не любит он своего продюсера!