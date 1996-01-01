Forbes: самые дорогие бракоразводные процессы

- Абрамович развелся с женой и, согласно решению суда, остается должен ей круглую сумму. Какие суммы отсуживают жены известных людей за рубежом?

- Журнал Forbes недавно опубликовал рейтинг бракоразводных процессов. Первое место в рейтинге занял знаменитый американский баскетболист Майкл ДЖОРДАН. По данным издания, он заплатил своей бывшей жене Хуаните ВАНОЙ половину своего состояния - более $150 млн.

На второй строчке оказался композитор и певец Нейл ДАЙМОНД. После развода с женой в 1996 году он лишился $130 млн. Третье место занимает режиссер, лауреат премии "Оскар" Стивен СПИЛБЕРГ. Его первой жене, актрисе Эми ИРВИНГ, удалось отсудить у него $100 млн. Следующие две строчки занимают актеры Харрисон ФОРД и Кевин КОСТНЕР, которые оставили своим бывшим женам $85 млн и $80 млн соответственно.

Шестым в списке оказался недавний громкий развод Пола МАККАРТНИ с Хизер МИЛС. По данным журналистов, экс-музыкант Beatles, чье состояние оценивается в $700 млн, заплатил своей теперь уже бывшей супруге $60 млн. Замыкают десятку знаменитостей Джеймс КЭМЕРОН ($50 млн), Майкл ДУГЛАС ($45 млн), Лайнел РИЧИ ($20 млн) и Мик ДЖАГГЕР ($15 млн).