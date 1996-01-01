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Грустный юбилей Приморской филармонии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В этом году ровно 10 лет, как Приморская краевая филармония закрыта на ремонт.

С приходом в 2001 г. нового директора - Алексея МАКАРЕНКО - начались строительные работы. Сегодня в филармонии открыт малый зал, где проходят концерты. К нему примыкают репетиционные комнаты, офис и ставшее популярным кафе на первом этаже. Качество работы строителей все единодушно считают хорошим.

Что касается большого зала, то, как пояснила Татьяна ЧУМАК, художественный руководитель филармонии, здесь уже почти завершена настилка паркета. По технологии, этим роскошным полам надо еще два месяца отлеживаться, прежде чем принимать зрителей. В большом зале повешены люстры, установлена световая аппаратура. Идут отделочные работы в репетиционных залах, как малых, так и в большом, для симфонического оркестра. 21 апреля все работники филармонии (в том числе и музыканты) выйдут на субботник. Уборка территории, покраска и побелка, мытье окон и полов - эти работы будут сделаны "музыкальными" силами.

В отличие от Пушкинского театра, в реставрации которого принимали участие спонсоры, Приморская филармония ремонтируется полностью за счет краевого бюджета.

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