Билана не поделили

Скандал вокруг авторских прав на Диму БИЛАНА, его имиджа и имени достиг своего апогея. В на прошлой неделе вдова продюсера Юрия АЙЗЕНШПИСА Елена КОВРИГОВА вместе со своим адвокатом Павлом АСТАХОВЫМ на пресс-конференции в агентстве РИА-Новости передала все документы по Билану продюсерской компании "СоюзКонцерт".

Елена Ковригина прибыла на пресс-конференцию без опоздания и стала цитировать по бумажке заранее заготовленную речь. Вдова продюсера Айзеншписа еще раз рассказала, как Дима Билан ее "кинул".

Далее слово взял адвокат Павел Астахов. Он поведал прессе, что Яна РУДКОВСКАЯ предлагала 2 миллиона за Диму Билана. По его словам, от Рудковской пришел посредник, мало напоминающий человека из шоу-бизнеса, а скорее, из разряда "я занимаюсь землей, строительством и Димой Биланом". Два месяца длились переговоры, которые ни к чему не привели, а потом, по словам Ковригиной, посредник от Рудковской пропал.

Пресс-конференция закончилась символическим жестом. Вдова Айзеншписа демонстративно передала все авторские права на Билана продюсерской компании "СоюзКонцерт" (как было сказано - за символическую сумму, какую именно - не уточнялось). А Астахов напоследок поставил точку в вопросе: "Пусть Дима, который и не Дима вовсе, берет себе имя Петя Пук и поет на здоровье".