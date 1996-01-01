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У Пугачевой новый фаворит?
На смену Галкину пришел 19-летний "фабрикант" Майк МИРОНЕНКО, который очень похож на своего предшественника.
Этот молодой певец провел с примадонной почти две недели - именно столько продлился гастрольный тур Аллы Борисовны по городам России. Все эти дни он выходил на сцену с ПУГАЧЕВОЙ, а по вечерам коротал с нею время за игрой в нарды.
Лишним подтверждением теплых отношений между Примадонной и "фабрикантом" послужил тот факт, что по приезде в столицу, на следующий день после возвращения с гастролей, они появились вместе на презентации клипа певицы Кати ЛЕЛЬ и недавно запевшего бизнесмена Андрея КОВАЛЕВА.
Интересно также, что, затянув свой хит "За то, что ты есть, за то, что ты здесь...", Пугачева ласково посмотрела на Мироненко и прослезилась. Зато во время исполнения следующей песни Алла Борисовна широко улыбалась и весело отплясывала с новым фаворитом, с которым, кстати, у нее запланирована запись дуэта.
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