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Ксения Собчак: хроника падения в лифте

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Эта жуткая история случилась после инцидента в цирке, когда Ксюша едва не сорвалась с каната на съемках передачи "Цирк со звездами". В тот раз телеведущую спас страховочный канат... Далеко за полночь вместе со съемочной группой программы "Блондинка в шоколаде" Ксюша приехала к своему знакомому стилисту Максиму в новый элитный дом под названием "Гименей" на Кутузовском проспекте. Закончив съемки, девушка заторопилась домой. СОБЧАК и режиссер программы Юра зашли в кабинку лифта и нажали на кнопку первого этажа. Двери кабинки плавно закрылись, а секунду спустя она резко дернулась и стремительно рухнула вниз с 34-го этажа!

"Я заорала от ужаса, - до сих пор с содроганием вспоминает светская львица. - Тут же сильно ударилась головой о стенку лифта. В кабине висела картина, так она сорвалась со стены и разбилась вдребезги рядом со мной. Помню только удар и дикий страх от того, что ты не понимаешь, что происходит. Свет мигает, вокруг что-то гремит. Я же не знала, что в новых лифтах предусмотрена страховка на такие экстренные случаи. Думала, сейчас рухнем на хрен, и все..."

Лифт завис над шахтой на уровне 16-го этажа. Телеведущая набрала номер "службы спасения" и со слезами в голосе стала умолять вытащить их. Их вызволили из неисправного лифта уже через несколько минут, но эти минуты были для Ксюши самыми страшными в жизни.

"Вы не представляете, чего мы там натерпелись! В ужасе мой режиссер начал кричать, что лифт держится только на одном тросе и что мы сейчас рухнем в пропасть, - продолжает Собчак. - У меня и без того голова кружится и душа от страха замирает. В общем, довели друг друга до такой истерики, что словами не передать. Знаете, уже потом я поняла, что этот случай для чего-то был нужен. Сначала та история в цирке, когда я буквально зависла под куполом, теперь вот лифт... Это как "звоночек сверху", чтобы я переосмыслила свою жизнь. И самое трагичное, что на следующий день я купила прессу, в которой на первых полосах были статьи про погибших на кузбасской шахте "Ульяновская" горняков. Бррр, до сих пор мурашки по коже..."

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