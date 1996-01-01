Индия в гостях у Приморья

С 12 по 22 апреля во Владивостоке пройдут Дни индийской культуры, посвященные 60-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией

Праздник 13 апреля начнется с открытия кинофестиваля индийских фильмов и фотовыставки (кинотеатр "Океан" в 18.00).

13-20 апреля состоится показ индийских фильмов в кинотеатрах "Океан", Галактика", "Нептун".

14 апреля - открытие выставки "Философия красоты индийских храмов" (музей им. В.К. Арсеньева, ул. Светланская, 20, открытие в 15.00.

18 апреля - награждение победителей конкурса сочинений об Индии (Центр индийской культуры ДВГУ (Океанский проспект, 39, начало в 14.00).

21-22 апреля - выступление оркестра ВМФ Индии (Центральная площадь, 11.00-13.00).

21-22 апреля индийские корабли будут открыты для посещения жителями и гостями Владивостока.

Справки по тел.: 413-920, 515-426.