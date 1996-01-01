"Путеводитель" для галереи

11 апреля состоялась презентация альбома Приморской картинной галереи. Это первое яркое и красочное представление русского и приморского искусства из собрания галереи.

Для публикации отобраны 114 наиболее значимых произведений различных жанров, относящихся к разным эпохам, начиная со 2-й половины XVIII века. Альбом содержит историю создания коллекции, комментарии искусствоведов, научный каталог. Книга дает возможность всем любителям и ценителям искусства ближе познакомиться с уникальной коллекцией главного художественного музея края.