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Шнур бросил пить в Америке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Правда ли, что скандальный музыкант Сергей Шнуров в США поплатился за то, что употреблял пиво в общественных местах?

- Лидеру группы "Ленинград" сделали выговор американские полицейские. До денежных штрафов дело не дошло. Инцидент произошел за два дня до окончания гастрольного тура группы "Ленинград" по североамериканскому континенту.

С самого начала Шнуров вел себя "отвязно" - со сцен ведущих концертных площадок Чикаго и Сан-Франциско он ругался матом. Вернее, даже не ругался, а общался с помощью нецензурной лексики. Все проходило неплохо, залы были забиты, как говорится, под завязку. Билеты по 40-50 долларов эмигранты из республик бывшего СССР смели за месяц до приезда "ленинградцев".

Да и Шнур со своей командой после выступления вели себя достойно. Ну, разве что позволяли себе возвращаться в гостиницу под утро, распивая дешевое американское пиво. Именно благодаря этому хмельному напитку у стражей правопорядка появились претензии к гостю из России. В Бостоне за день до концерта Сергей в компании своих коллег (всего в количестве 15 человек) прогуливался по центральным улочкам. Ватага по традиции потягивала пиво, не подозревая, что уже нарушает закон штата Массачусетс.

За этой веселой компанией русских наблюдали и местные полицейские, которые уже привыкли к тому, что заезжие гости часто позволяют себе спокойно пить алкогольные напитки. Команде Шнура полицейские сделали замечание. Чтобы не связываться с местными властями в разгар тура, Шнур и Ко избавились от пива и пообещали в будущем употреблять алкоголь, спрятав бутылку в бумажный пакет, как это делают все американцы.

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