Пуританское порно

- Правда ли, что бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Елена БЕРКОВА переквалифицировалась в "звезду" эротического жанра?

- По крайней мере, такие намерения были озвучены Еленой на праздновании ее дня рождения в крутом московском ночном клубе Rай. Бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" исполнилось 22 года. Лену буквально завалили цветами, свертками и коробками конфет. Кто-то втайне от мужа преподнес ей даже искусственный фаллос. Беркова сделала ответный подарок - заявила, что скоро снимется в фильме вместе с сыном депутата МИТРОФАНОВА. "Сценарий будет целомудренным, - разочаровала гостей Елена Беркова. - Нам с Иваном даже не придется раздеваться".

В авторы сценария прочат бывшую модель, теперь пишущую романы в стиле гламурного порно Татьяну НЕДЗВЕЦКУЮ. Писательница, как всегда немного возбужденная, прямо на вечеринку принесла Лене сигнальный экземпляр своей последней книги, по которой и будет написан сценарий.