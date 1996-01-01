Колдун разоряет Киркорова

- Правда ли, что Киркоров подготовил к выступлению на "Евровидении-2007" белорусскую "мега-звезду" Диму Колдуна и вложил в него сумасшедшие деньги?

- Правда, причем счета на раскрутку Димы КОЛДУНА на конкурсе "Евровидение-2007" до сих пор не оплачены Белоруссией. А ведь это были личные вложения КИРКОРОВА. А так все хорошо начиналось...Когда Дима Колдун, всеми брошенный и забытый после своей победы на "Фабрике звезд-6", надумал попытать счастья на конкурсе "Евровидение-2007" в Хельсинки от своей родной Белоруссии, он по доброй памяти спросил совета у Киркорова. На "Фабрике" Фил выделял из всех именно Колдуна и оказывал ему тогда всяческие знаки внимания - советами, подарками, дуэтами, похвалой. Говорил, что у него "глаз алмаз", и предсказывал Колдуну победу задолго до финала. Как в воду глядел. Поэтому, когда Колдун намылился покорять Европу, у Филиппа взыграли эмоции: "У меня есть песня, у парня - талант и фактура. Почему бы не дерзнуть?!"

Однако Киркоров настаивал на том, что на "Евровидение" надо ехать не абы как, а громко и красиво. Президент национального белорусского конкурса "Еврофест" Александр ТИХАНОВИЧ отрапортовал, что на самом, мол, верху принято соответствующее решение. Вдохновленный "полной поддержкой сверху", Филипп, засучив рукава, принялся ваять. Но белорусы выделили от щедрот 30 000 "зеленых". Киркоров обиделся. "Ладно, начинайте работу, - махнули рукой белорусы, - а дальше сочтемся, ведь у вас поддержка на самом верху". И доверчивый Фил полез в личные закрома.

Клипмейкер Олег ГУСЕВ превзошел себя, но это обошлось в 190 тысяч "зеленых". Зато у MTV на этом клипе теперь резко поднимаются рейтинги. На запись самой песни и фотосессию Фил повез Колдуна в Грецию, где все есть, в том числе качественные студии, грамотные звукоинженеры и креативные имиджмейкеры. Улетел еще "полтинник". На богатый и яркий мерчендайзинг - с промопакетами, синглами, плакатами, открытками, которые всегда разлетаются на ура, - угрохал еще 50 тысяч. Промотуры в Испанию, Ирландию, на Кипр облегчили киркоровский кошелек на $30 тысяч. Тут, правда, проснулись белорусы и оплатили "командировочные" Колдуну. Одному!

Постановка номера и гонорар модного заграничного режиссера, который ставит "фишку", чтобы сразить "Евровидение" наповал так, как сразило всех в прошлом году пианино с привидением, лишат Филиппа еще 100 тысяч долларов. И обязательно - "национальная" вечеринка в Хельсинки, на которую Белоруссия наскребла 5 тысяч у.е. "Это даже на канапе из сухарей с тухлой селедкой не хватит", - нервничал Филипп, напоминая, что party Билана, например, стоило 60 тысяч - в хорошем зале, с икрой, "Вдовой Клико", устрицами и мегашоу".

Сложив "первоначальные" расходы и удивившись знаменателю, перевалившему через отметку 400 000, Филипп удивился и начал "бомбить" напоминаниями Минск. Ему сказали: "Приезжайте" - и даже пообещали встречу с самим Батькой, который неоднократно выказывал расположение к артисту. Филипп в означенный день прибыл в столицу Белоруссии с расходными ордерами и чеками. Позвонил в администрацию президента, а там неожиданно ответили, что Александр Григорьевич уехали во Вьетнам... Нехорошо как-то получилось.