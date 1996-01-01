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"Соловушка" растет профессионально
- Слышала, что во Владивостоке прошел конкурс вокалистов "Соловушка". Каковы его результаты?
- Открытый городской конкурс юного вокалиста "Соловушка" проводится с 1997 г., и в этом году он отметил свой 10-летний юбилей.
Как рассказала в интервью "ЗР" один из организаторов конкурса, руководитель детской хоровой студии "Камертон", заслуженный работник культуры РФ Наталья ЛИФАНОВА, помимо музыкальных школ во Владивостоке очень много внешкольных учреждений, общеобразовательных школ с эстетическим уклоном, где дети обучаются искусству пения. Именно для таких детей и был организован открытый городской конкурс "Соловушка".
Так как ставка была сделана на академическое пение, то и состав жюри был более чем представительным. Председателем конкурсной комиссии уже на протяжении 10 лет является заслуженная артистка России, солистка Приморской филармонии Светлана СОКОЛОВА, педагоги кафедры сольного пения и оперной подготовки ДВГАИ: профессор, заслуженный деятель искусств РФ Владимир ВОРОНИН и доцент Валентина РУБАН.
Лучшими в академическом пении были признаны воспитанники ДХС "Камертон" (рук. Наталья Лифанова), ансамбля "Ассоль" (рук. Антонина СЕРГИЕНКО) и школы N 74 (рук. Валентина КОЛЬЦОВА).
В народном направлении лауреатами конкурса стали участники ансамбля "Звонница" (рук. Наталья ГАЛКИНА) и певцы из музыкальной артели "Коробейники" (рук. Валентина КОМПАНЕЦ).
По традиции после объявления результатов конкурса в большом зале ЦДТ г.Владивостока прошел концерт лауреатов. Жюри отметило, что уровень конкурса растет год от года. Всего в конкурсе приняли участие более 100 человек в возрасте от 5 до 18 лет.
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