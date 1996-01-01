В апреле - "Детки" и "Цветочный блюз"

25 лет назад эта пьеса впервые была поставлена на сцене и произвела эффект взорвавшейся бомбы. В 1983-м советская цензура наложила на нее запрет, но в годы перестройки пьеса вновь увидела сцену и покорила с тех пор театры всех континентов мира. Речь о пьесе Людмилы РАЗУМОВСКОЙ "Дорогая Елена Сергеевна". Спектакль "Детки", который можно будет посмотреть 6 апреля в Приморском краевом драмтеатре молодежи, поставлен именно по этой пьесе. Сюжет начинается с того, что группа старшеклассников приходит на квартиру к своей учительнице в день ее рождения. Как оказывается, совсем не с целью поздравить любимого классного руководителя...

Часто наши подлинные чувства надежно спрятаны под маской ролей, навязанных обществом. Можно ли, отбросив все ложные обязательства и выдуманные преграды, пойти навстречу любимому человеку и остаться с ним навсегда? Этот вопрос, увы, так и остается неразрешенным для героев пьесы "Пять вечеров" Александра ВОЛОДИНА. Одноименный спектакль пройдет в театре имени Горького 7 апреля. Действие происходит в далеких 50-х, но тема одиночества остается актуальной для многих современных мужчин и женщин, измотанных рутиной повседневности и не замечающих, как проходит жизнь.

Драматический театр ТОФ 7 апреля приглашает зрителей на спектакль "Чествование" по пьесе американского драматурга Бернарда СЛЕЙДА. Герой пьесы Скотти обречен на скорую смерть из-за неизлечимой болезни. Все окружающие и он сам знают это, но не подают вида: смеются, шутят, обсуждают бытовые проблемы. Начало сеанса - в 18.00.

Вниманию детей! Театр молодежи совместно с ГИБДД предлагают юным зрителям принять участие в спектакле "Детектив на перекрестке", где в увлекательной игровой форме можно познать важную для всех науку - Правила дорожного движения. Театр молодежи ждет ребят, а также их родителей в воскресенье 8 апреля, в 11.00.

В Международном выставочном центре музея им. В.К. Арсеньева продолжает работу фотовыставка "Владивосток на рубеже столетий. Конец XIX - начала XX веков". Здесь на многочисленных снимках столетней давности представлены жители Владивостока и улицы, какими они были в ту далекую пору.