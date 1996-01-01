Послесловие к Pacific Meridian-III

В сентябре столица Приморья в третий раз окунулась в праздничную атмосферу международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого". 15 сентября он подвел итоги и завершился церемонией награждения победителей.

Как одно мгновение пролетела "кинонеделя". В рамках конкурса и внеконкурсных программ было показано около 90 фильмов из Китая, Южной Кореи, Японии, Австралии, Новой Зеландии, России, Канады и других стран. Впервые свои работы представили Аргентина, Вьетнам, Индонезия, Сингапур, Тайвань, Перу, Испания и Чили. И можно было только посочувствовать жюри, которому за четыре дня пришлось отсмотреть 19 лент. И еще больше - зрителям, пытавшимся увидеть как можно больше фестивального кино.

Призеры

Общий призовой фонд "Меридианов Тихого" составил $105 тыс. Международное жюри в составе кинокритиков и режиссеров из Норвегии, Аргентины, Китая и Японии возглавлял академик Общероссийской академии кинематографических искусств Армен МЕДВЕДЕВ.

Скажем сразу - корейский кинематограф, забиравший главные призы два года подряд, на этот раз остался без наград. И хотя, как признались члены жюри, призов было мало, а уровень фильмов - достаточно высоким, две картины получили по две награды.

Лента китайских кинематографистов "Кекесили: горный патруль" (режиссер Лу ЦЗЮАНЬ) о борьбе группы добровольцев с браконьерами в одном из горных заповедников западного Китая отмечена специальным призом жюри и денежным вознаграждением в $15 тыс. Ей присужден и приз "За лучшую мужскую роль". Причем эта роль получилась... коллективной. Почти все исполнители - непрофессионалы. Тех, кто видел картину, поразили почти нечеловеческие условия, в которых им приходилось сниматься: зима, снег, холод лютый... Говорят, на съемках они чуть не погибли. Генконсул КНР во Владивостоке Жэнь Чжэньхуань, получая приз, растроганно констатировал: "Победила дружба!"

Картина "Удаленный доступ" режиссера Светланы ПРОСКУРИНОЙ, над которой она работала четыре года, затрагивает острейшую в наш век коммуникаций проблему дефицита человеческого общения и взаимопонимания. Она получила приз "За лучшую режиссуру", а актриса Елена РУФАНОВА и дебютантка Дана АГИШЕВА сыграли дуэтом "Лучшую женскую роль". Кстати, в титрах фильма значится особая благодарность Александру СОКУРОВУ, который поддерживал режиссера, когда закончились деньги для съемок.

Приз "Золотые имена кино" присужден народному артисту России Геннадию ЮХТИНУ, которого хорошо знает старшее поколение по фильмам "Баллада о солдате", "Весна на Заречной улице" и многим другим.

Приз зрительских симпатий достался актрисе Вере ГЛАГОЛЕВОЙ, выступившей на этот раз в роли режиссера внеконкурсного фильма "Заказ".

С этого года губернатор Сергей ДАРЬКИН учредил приз "За лучший документальный фильм" и вручил его режиссеру Андрею СЕЛИВАНОВУ и исполнительному продюсеру Ревазу ШАРАБИДЗЕ за "Правду о "Курске".

Коле СПИРИДОНОВУ, исполнителю роли Вани Солнцева в фильме "Итальянец", которым открылись "Меридианы Тихого", достался специальный приз "9288 км". Кстати, именно этот фильм, основанный на реальных событиях - судьбе маленького детдомовца, которого хочет усыновить небедная итальянская семья, а он убегает, чтобы найти свою настоящую маму, - выдвинут от России на соискание премии "Оскар", хотя среди претендентов значились "Турецкий гамбит", "Статский советник", "На Верхней Масловке", "Свои" и "Космос как предчувствие".

Специальным дипломом жюри награжден японский фильм "VITAL" (режиссер Шинья ЦУКАМОТО).

Любовь ГОРИНА - вдова драматурга Григория ГОРИНА - получила приз "Улыбайтесь, господа!". Как заявила актриса Лариса БЕЛОБРОВА, жена приморского губернатора, "для нашего театра его пьеса "Поминальная молитва" стала тем же, что и чеховская "Чайка" для МХАТа".

Немного неожиданной для рядовых зрителей оказалась победа перуанской психологической драмы начинающего режиссера Х. МЕНДЕСА - "Дни Сантьяго", рассказывающей о 23-летнем парне, демобилизовавшемся из армии. За его плечами - война с Эквадором, стычки в джунглях с террористами и наркоторговцами. Возвращение к мирной жизни проходит тяжело: его не берут на работу, ему сложно общаться с близкими... Несмотря на несомненные достоинства картины, сложилось впечатление, что критерием для жюри стала все-таки "идеология". Помнится, именно с этих позиций судили фильмы на Фестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки еще во времена СССР.

Хотя, с точки зрения поддержки нового поколения кинематографистов Перу, поднимающих социально значимые темы, возможно, $25 тысяч, полученные создателями фильма, хоть частично помогут реализовать еще одну творческую идею. Ведь в стране всего... 10 режиссеров, которые находят деньги у западных спонсоров. Поэтому "Сантьяго", по словам продюсера Энид КАМПОС, задумывался 6 лет назад и только недавно получил грант. А съемки заняли всего четыре недели!

Думается, актуальность темы помогла и второму победителю - короткометражке "Серенада для цензора", высмеивающей существующую в Сингапуре проблему, когда член цензурного комитета может по своему усмотрению "кастрировать" тот или иной фильм, будь он хоть трижды номинирован. Милая картина, но достаточно незатейливая. Гораздо глубже и художественнее корреспонденту "ДК" показалась работа Ирины ЕФТЕЕВОЙ - "Демон" - визуальная фантазия на темы картин ВРУБЕЛЯ, поэмы ЛЕРМОНТОВА "Демон" и "Фауста" ГЕТЕ.

Просто хорошие фильмы

Среди неноминированных фильмов тоже было что посмотреть. Причем кино самобытное, ни на что не похожее, хотя порой эта самобытность мешала понять образный язык некоторых работ, как, например, "Вызывающий дождь" - очень красивый, но малопонятный для незнакомых с индонезийской культурой.

А были и кинематографические "космополиты", как южнокорейская "Алая буква", - с хорошо построенной с точки зрения драматургии интригой, но очень смахивающая на европейскую. На пресс-конференции все стало понятно: режиссер учился во Франции.

Очень известный в Австралии кинорежиссер Пол КОКС, не раз получавший призы международных фестивалей, показал во Владивостоке "Прикосновение". Замечательный фильм о взаимоотношениях семейной пары. Они поняли, что любовь между ними жива, пройдя через серьезные испытания. Режиссер заявил, что хотел показать картину современной любви, так как "люди перестали ценить ее так, как это было 20 лет назад, поменялись их моральные устои и принципы. Каждая семейная пара рано или поздно проходит через ряд препятствий, которые нужно выдержать".

Самым разным категориям зрителей понравилась испанская лента "Море внутри" - о человеке, который после травмы позвоночника пролежал без движения около 30 лет. Но его воля не сломлена, он борется за право прибегнуть к эвтаназии, чтобы достойно уйти из жизни.

Жаль тех, кто не увидел канадскую "Линию прибоя" и вьетнамскую - "Молчание невесты", индийскую "Хари Ом" и картину Свердловской киностудии "Первые люди на Луне", ставшую призером недавнего Венецианского фестиваля, и многие-многие другие фильмы.

О взаимообогащении культур

Стоит заметить, что зарубежные режиссеры и актеры плохо знакомы с современным российским кинематографом. Абсолютное большинство из них затруднялись с ответом на этот наиболее часто задаваемый вопрос.

Австралиец Пол Кокс, говоря о влиянии российского кинематографа на его творчество, назвал Сергея ПАРАДЖАНОВА и его картину "Тени забытых предков". А вот Голливуд он, мягко говоря, недолюбливает. На вопрос одного из журналистов, почему он до сих пор не перебрался в Америку, как это сделали многие из его австралийских коллег, он ответил: "Голливуд - не для меня. Это не больше чем сказка, которую придумали американцы. Там все делается за деньги и ради денег, а я хочу снимать то, что хочу. У Америки нет своей культуры, и она ничему не может научить".

Кино без звезд

Любопытная тенденция: на фестивале было немало фильмов, где картина держится не на звездах, а на малоизвестных актерах и даже совсем не актерах. Это китайские фильмы "Кекесиль: горный патруль" и Монгольский пинг-понг", наши "Удаленный доступ", "Время жатвы" и "4", перуанский "Дни Сантьяго" и другие.

Неужели, как говорил блистательно сыгранный Евстигнеевым режиссер в "Берегись автомобиля!", народный театр скоро вытеснит профессиональный? Очень может быть! Тем более что некоторые режиссеры считают: так снимать даже интереснее. Никакой тебе заштампованности, звездности. Только работа сердца и души. Хотя, вполне возможно, кто-то из замеченных во Владивостоке дебютантов вскоре станет звездой.

"Звезды" и другие гости

Из российских знаменитостей на фестиваль приехали Сергей СТЕПАНЧЕНКО (вице-президент кинофестиваля), Валерий ГАРКАЛИН, Евгений СИДИХИН, Ирина МУРАВЬЕВА, Валерий НИКОЛАЕВ, Светлана ТОМА, Елена ПРОКЛОВА, Римма МАРКОВА, Наталья ГВОЗДИКОВА, Евгений ЖАРИКОВ, Елена ЯКОВЛЕВА и Игорь СТАРЫГИН. К закрытию подтянулись Вера ГЛАГОЛЕВА, Сергей НИКОНЕНКО, Борис ГАЛКИН, Юлия АГАФОНОВА, Евгений ЛЕОНОВ-ГЛАДЫШЕВ, несколько питерских "ментов" с "Улиц разбитых фонарей" - Алексей ПЕТРЮМОВ, Андрей ФЕДОРЦОВ, Сергей КОШИНИН и ведущая Первого канала Екатерина МЦИТУРИДЗЕ.

Особо стоит отметить присутствие звезд мирового уровня. Буквально на один день прилетел знаменитый южнокорейский режиссер КИМ КИ ДУК. Его фильмы неоднократно становились призерами международных кинофестивалей, а философский фильм-притча "Весна, лето, осень, зима: и снова весна" в прошлом году получил Гран-при на фестивале "Меридианы Тихого".

Его "Пустой дом" показали вне конкурса. Для людей с материалистическим взглядом на мир, для которых понятие "душа" не более чем аллегория, сюжет ленты покажется, по меньшей мере, странным. Но те, кто знаком с философией буддизма и другими восточными духовными практиками, "считают" с экрана гораздо больше. Несмотря на первый утренний сеанс, зал был полным. А когда после фильма на сцену вышел невысокий парень в бейсболке, ведущий только успел представить Ким Ки Дука, как зал разразился бурными аплодисментами. Его долго не отпускали зрители, беря автографы. На вопрос журналистов: "Кто ваш любимый кинорежиссер?" - Ким Ки Дук, смеясь, ответил: "Я сам!"

Говоря о своих впечатлениях от Владивостока, он сказал: "Мне нравится, что Владивосток расположен очень близко к Корее и что здесь живет большое число корейцев, судьба которых очень интересует людей в моей стране. Я постараюсь чаще бывать здесь и со временем снять какую-нибудь картину о Владивостоке. Надо только определиться с сюжетом".

Город-киногерой

Похоже, скоро Владивосток будет достаточно часто мелькать на экране. В рамках фестиваля прошла презентация южнокорейского блокбастера "Тайфун", съемки которого проходили в Пусане, Таиланде и Приморье. Наш город вполне узнаваем: Морской вокзал, площадь Борцов за власть Советов... Приморские эпизоды займут в фильме ориентировочно от 20 минут до получаса. Фильм рассчитан на мировой прокат. На встрече со зрителями режиссер Квак Кён Тхэк пообещал вернуться во Владивосток и снять еще один фильм. И тогда уже русские будут не бандитами и мафиози, а положительными героями, пообещал он.

Во время фестиваля группа режиссеров из Сингапура, Индонезии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Канады, приехавших на "Меридианы Тихого" со своими работами, уже отсняла материал для будущего фильма о Владивостоке, а съемочной площадкой стала гостиница "Владивосток". Монтаж фильма пройдет в Канаде. Его обещают показать на IV МКФ "Меридианы Тихого".

Слишком много кино и фуршетов

Если кратко подвести итоги, как безусловный плюс можно отметить высокий уровень фильмов, не только арт-хаусных, но и добротных зрительских работ. И здорово, что большинство конкурсных лент представляли их творцы - режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры. Это свидетельство растущего авторитета фестиваля. Но...

Если в прошлом году перенасыщенность программы еще воспринималась как достоинство, в этом - была явным недостатком. Ведь мало кого заставишь идти в кинотеатр в час ночи, тем более, если завтра на работу... Вот и показывали хорошие ленты в ночное время практически в пустых залах.

И будь программа свободнее, уверена, нашлось бы больше, чем три десятка зрителей, пожелавших прийти на встречу с вдовой Григория Горина, по сценариям которого сняты "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и другие шедевры российского кинематографа.

Разочаровало в этом году и общение членов жюри со СМИ. Итоговая пресс-конференция прошла накануне, а не после церемонии награждения. Поэтому журналистам запретили спрашивать о призерах и как-то оценивать участников. И жюри молчало, как партизаны на допросе, или говорило дежурно-вежливые фразы о достойной роли Владивостока и хорошей организации фестиваля. И поспорить об оценках той или иной ленты, как это было на прошлых фестивалях, не получилось. Как и узнать о личных симпатиях к той или иной работе.

От чересчур насыщенной фуршетно-развлекательной программы, похоже, устали и сами гости. И на церемонии закрытия впервые не ощущалось общего положительно заряженного эмоционального поля, хотя технически, вроде, все было как в прошлые годы: лазерные штучки, шутки ведущих...

Тем не менее всем хотелось, чтобы после надписи "конец фильма" было "продолжение следует"...