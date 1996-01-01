Билана вывезут из России?

- Правда ли, что Дима Билан вынужден покинуть Россию из-за требований продюсера?

- История эта темная. Многочисленные родственники покойного продюсера Димы Билана Юрия АЙЗЕНШПИСА действительно получили законные права на творчество певца и теперь могут повлиять на его дальнейшую карьеру. Но как именно - пока не решили. После смерти Юрия Шмильевича продюсированием Билана занялась Яна РУДКОВСКАЯ, сейчас суд постановил передать авторские права на творчество Димы по наследству сыну Айзеншписа - Мише. Поскольку мальчик пока не достиг совершеннолетия, его опекуном является мать - Елена КОВРИГИНА. Она, впрочем, не собирается сама заниматься продюсированием Билана. По ее словам, к Диме проявила интерес "компания, которая ориентирована на Запад". Сейчас ведутся переговоры. Так что, если переговоры по продаже имени пройдут успешно, то звезде российской поп-сцены придется покинуть страну.