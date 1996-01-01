К нам едут "Солисты Москвы"

- Правда ли, что во Владивосток приезжает первый альтист мира Юрий Башмет? Я знаю, что его рабочий график плотно забит, потому что он участвует в фестивалях по всему миру. Зачем вдруг он приезжает во Владивосток? И сколько стоят билеты?

- Как пояснили в Приморской краевой филармонии, Юрий БАШМЕТ, профессор Московской консерватории, приезжает к нам не один. Камерный ансамбль "Солисты Москвы", в котором он является художественным руководителем, дирижером и солистом, совершает юбилейную поездку по России. По словам маэстро, гастроли в России отличаются тем, что "кроме любви к музыке здесь чувствуешь какую-то необъяснимую любовь конкретно к нам. Поэтому для меня этот проект не миссионерство, а благодарность российской публике".

Концерт состоится 23 апреля, на закрытии ХVI фестиваля классической музыки "Дальневосточная весна". Фестиваль начинается 17 апреля, из гостей будут солисты Московского оперного театра, музыканты из Хабаровска и КНР. На концерт ансамбля "Солисты Москвы" билеты уже продаются. Цена билетов от 1200 до 2000 тысяч рублей.