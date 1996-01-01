"Меридианы Тихого": старт дан!

104 фильма из 21 страны поступило в отборочную комиссию Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого", который пройдет во Владивостоке с 15 по 21 сентября.

Как сообщила пресс-секретарь кинофестиваля Лариса КОТЕНЕВА, свои картины на пятые "Меридианы" прислали кинематографисты из Аргентины, Австралии, Вьетнама, Индии, Южной Кореи, Китая, Гонконга (Китай), Тайваня, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии, Филиппин, Франции, России, Канады, Индонезии, Малайзии, США, Японии и других стран. Прием заявок продолжается, а отбор фильмов для конкурса и других программ кинофестиваля начнется в апреле, хотя про один фильм из Гонконга уже можно сказать определенно: он будет на конкурсе!

Разработка программы кинофорума в самом разгаре, но некоторые детали уже известны. В дни фестиваля пройдет персональная выставка Илоны ГАНСОВСКОЙ - автора фирменного стиля фестиваля и дизайнера призов "Меридианов Тихого", которые по красоте и изысканности, пожалуй, превосходят награды многих известных кинофестивалей. К юбилею художница обновит фирменный стиль "Меридианов". Изменится также дизайн сайта www.viff.ru.

Гвоздь программы - конкурс. Останутся также "Новое кино России" и "Панорама", куда будут отобраны самые яркие и заметные фильмы АТР, снятые в 2006-2007 годах, отмеченные на международных кинофестивалях.

Обязательно будут программы "Короче..." и "Анимация", а также "Ретроспектива", но кто будет в ней представлен, пока не определено. Мы также сможем увидеть лучшие работы выпускников Высших курсов режиссеров и сценаристов, но тоже пока не решено: будут ли это первые опыты сегодняшних корифеев режиссуры или первые работы сегодняшних кинозвезд. Кстати, впервые такая программа была показана на первом кинофестивале и имела большой успех.

Новая программа "Кино в кармане" покажет кино, снятое мобильником и для мобильника. Оказывается, в Германии, Франции и Канаде и других странах уже проходят международные фестивали таких фильмов. Возможно даже, что в рамках "Меридианов" пройдет мастер-класс по этой теме. И это только малая часть того, чем обещают удивить нас пятые "Меридианы Тихого".