Короткие каникулы, или "Слишком женатый таксист"

Чем ближе апрель, тем глядим веселей. Эта присказка верна, хотя многие школьники и могут с ней поспорить: 2 апреля - снова в школу: Впрочем, впереди еще целых три дня отдыха и веселья. А устроители досуга во Владивостоке позаботились, чтобы эти три дня для детворы были как можно более насыщенными и интересными.

В магазине "Книжный червь" продолжается детский конкурс на лучшую самодельную книжку с картинками. Приглашаются участники от 7 до 12 лет. Самостоятельно написать, проиллюстрировать и "издать" свою собственную книжку юному автору помогут занимательные субботние мастер-классы, которые проходят в детском отделе магазина "Книжный червь" каждую субботу, начиная с 10.00 утра. В эту субботу, 31 марта, мастер-класс пройдет под девизом "Пишем правильно!"

А в музее им. В.К. Арсеньева проводятся обзорные тематические экскурсии по выставке "Магия клинка: по ту сторону Империи: оружие России, Японии, Китая". В рамках выставочной программы: лекции по средневековью, мастер-классы по восточным видам единоборства".

В Театре молодежи - 31 марта веселая развлекательная программа для детей "Ищи ветра в поле". А в Приморской краевой филармонии в этот же день - детская музыкальная сказка "Гуси-лебеди".

Тем, кто перешагнул рубежи нежного возраста и не успел расслабиться на школьных каникулах, Драматический театр ТОФ предлагает "Двенадцатую ночь" - комедию Уильяма ШЕКСПИРА в постановке режиссера Станислава МАЛЬЦЕВА. В ролях Роман КОЛОТУХИН, Вадим и Татьяна ЗАРЮТА, Денис ФИТЬ, Сергей ЧАЛЫЙ и др. Начало 30 марта в 18.00.

"Слишком женатый таксист" - так называется комедия по пьесе английского драматурга Рея КУНИ. Комедия будет идти на сцене Приморского академического театра им. Горького в субботу 31 марта. Режиссер-постановщик - народный артист России Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ. В ролях - Александр СЛАВСКИЙ, Лариса БЕЛОБРОВА, Светлана САЛАХУТДИНОВА.

Стройте на ближайшие выходные смелые планы и помните - в воскресенье наступит 1 апреля. Будьте готовы к веселым розыгрышам ваших друзей и знакомых в этот день. И не расстраивайтесь, если кому-то удастся вас разыграть. Помните, каждый из нас ежедневно ведет себя как круглый... профан хотя бы в течение пяти минут.