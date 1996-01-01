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Как можно больше красивых и знаменитых!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Имиджевое агентство P. R. Respectable, широко известное как организатор самых престижных и модных шоу, представляет MEGA - DISCO - PARTY, прошедшее во Владивостоке в марте.

Площадкой для проведения этого беспрецедентного праздника зажигательной музыки и света был выбран ночной клуб Royal Park, являющийся для продвинутой владивостокской публики эталоном элегантности, стиля и презентабельности.

Интерьер клуба воссоздавал особый мир нью-йоркских диско - клубов прошлого столетия, коктейль, где в гармоничных пропорциях смешивались музыка, любовь, деньги, безграничная свобода и стремление к совершенству. Официанты и бармены, одетые в стиле диско, помогли совершить путешествие во времени и перенесли гостей праздника в мир безудержного веселья, дождя из конфетти и серпантина, радости и позитива, а диско-шары под потолком, световые конструкции, панно из ламп на стенах, зеркальные тумбы и короба, выполненные с применением современных технологий, стали олицетворением торжества технического прогресса.

Александр Анатольевич, ви-джей МТV, специально приглашенный в качестве распорядителя шоу, сделал его раскованным, эмоциональным и живым.

Четыре танцовщицы в авторских нарядах от дизайнера Евгении Де на четырех диско-тумбах под руководством неординарного ведущего напомнили залу, что такое настоящее диско и зажгли зал.

Основной замысел шоу был прост: как можно больше красивых, как можно больше богатых, а еще больше - знаменитых людей и звезд.

Общий dress code предполагал обязательное наличие аксессуаров стиля диско в одежде и прическах 70-80 годов. Парики и туфли на высокой платформе особенно приветствовались!

Изюминкой вечера стал показ нижнего белья от будуарного салона "Шанталь".

Этот показ объединил практически всех партнеров мероприятия. Модели с макияжем и прическами, выполненными мастерами салона "Белая Wорона" в украшениях салона от "Ювелир" ТД "Игнат", на фоне экспозиции салона Французской мебели Ligne Roset были просто великолепны.

Для показа были выбраны самые лучшие и профессиональные модели Владивостока, а так эротическое шоу "Тени" из Москвы. Оригинально оформленная выставка ювелирных украшений подчеркивала стремление к яркости и блеску, царящих в зале.

Традиционный для тех лет лозунг: Beautiful People Only! - обретает новый смысл и подчеркивает стремление человека третьего тысячелетия к совершенству!

Pre-party прошло в ресторанном комплексе "Георг1", аfter-party клубе и ресторане Syndicate.

Организаторы: имиджевое агентство P.R.Respectable

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