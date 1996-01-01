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Наша Катя - лучшая фотомодель

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На конкурсе "Супермодель - Дальний Восток -2007" красавица из Владивостока разделила первое место с конкурсанткой с Камчатки

Как уже сообщал "ЗР" в Хабаровске прошел региональный конкурс "Супермодель - ДВ- 2007", открывающий двери в мир большой моды для профессиональных манекенщиц и фотомоделей. Участие в нем приняли 18 красавиц, представляющих модельные агентства со всего Дальнего Востока.

Первое место поделили между собой Любовь РЕЗАНОВА из Петропавловска-Камчатского, завоевавшая титул "Супермодель Дальнего Востока-2007" и Екатерина ГАЙДУКОВА из Владивостока, которая была названа "Лучшей фотомоделью Дальнего Востока".

Досье

Катя Гайдукова - 17 летняя cтудентка ДВГТУ, представляла на конкурсе Владивостокскую ассоциацию модельных агентств. Из Хабаровска девушка привезла домой корону победительницы, подвеску с бриллиантами и массу разных призов и подарков. Сейчас Катя готовится к участию в конкурсе "Мисс Приморье", после которого поедет в Париж, где у нее уже оговорена работа по контракту с одним из ведущих французских модельных агентств.
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