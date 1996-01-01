Наша Катя - лучшая фотомодель

На конкурсе "Супермодель - Дальний Восток -2007" красавица из Владивостока разделила первое место с конкурсанткой с Камчатки

Как уже сообщал "ЗР" в Хабаровске прошел региональный конкурс "Супермодель - ДВ- 2007", открывающий двери в мир большой моды для профессиональных манекенщиц и фотомоделей. Участие в нем приняли 18 красавиц, представляющих модельные агентства со всего Дальнего Востока.

Первое место поделили между собой Любовь РЕЗАНОВА из Петропавловска-Камчатского, завоевавшая титул "Супермодель Дальнего Востока-2007" и Екатерина ГАЙДУКОВА из Владивостока, которая была названа "Лучшей фотомоделью Дальнего Востока".