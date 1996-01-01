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Диана Гурцкая ждет ребенка
- Слышала, что Диану Гурцкую, находящуюся на четвертом месяце беременности, наконец-то успокоили врачи: родится девочка, зрячая.
- Боясь, что ребенок будет слепым, Диана ГУРЦКАЯ и ее супруг Петр КУЧЕРЕНКО сделали серию анализов. Врачи заверили артистку, что ее малыш появится на свет здоровым. "Я боюсь, что ребенок может родиться незрячим, - призналась Диана. - Я просто не могу выбросить эту мысль из головы. Меня все родные и близкие переубеждают, говорят, что все будет хорошо, но мне все равно беспокойно". Своими опасениями певица поделилиась c врачом Московского медицинского женского центра - своим личным доктором Татьяной Кузнецовой. Выслушав рассказ Гурцкой, опытный врач-гинеколог порекомендовала ей в тот же день сдать все анализы и сделать генетическую экспертизу хромосом певицы и ее мужа. Те несколько дней, пока Диана ждала результатов, были для нее самыми мучительными. Боясь услышать самое страшное, Гурцкая не решилась сама позвонить Кузнецовой, а попросила сделать это мужа. После разговора с врачом Петр поспешил обрадовать жену, что никакой угрозы для их будущего малыша не существует. "Я не знала, как мне благодарить Небеса за это, - продолжает певица. - Ведь я была уверена, что если я не могу видеть, то существует риск, что и у моего ребенка могут быть проблемы со зрением".
Сделала певица и ультразвуковое обследование, в ходе которого выяснилось - певица ждет девочку! Петр Кучеренко лично следит за всеми контактами певицы на светских тусовках, стараясь, чтобы ее лишний раз не беспокоили поклонники.
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