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Юмористу Галкину не до шуток
Ведущего телешоу "Как стать миллионером" Максима ГАЛКИНА в последнее время преследуют неудачи - мало того, что, судя по околобогемным сплетням, Алла ПУГАЧЕВА решила вновь вернуться к своему прежнему фавориту, "королю римейков" Филиппу КИРКОРОВУ, так теперь пародист лишился возможности перемещаться по Белокаменной на своем в буквальном смысле слова драгоценном авто.
Bentley Галкина стоимостью почти $1 млн безнадежно "покоцан", и теперь на все мероприятия Максу приходится ездить на старом "мерсе".
Неприятный инцидент изрядно потрепал нервы юмористу. Дело в том, что поврежденные запчасти для заморского Bentley в Москве найти очень трудно, да и ремонт, если он вообще сможет помочь перебитой машине, обещает влететь в копеечку.
Однако приятеля Галкина и не меньшего любителя скорости рэпера ТИМАТИ удивило известие о том, что Максим попал в автокатастрофу. По его словам, Макс не водит машину и лично рассказывал исполнителю, что сидеть за баранкой не любит, предпочитая пользоваться услугами водителя. Видимо, тот и не справился с управлением. Виноватым в поломке Bentley может быть только он, поделился соображениями молодой рэпер.
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