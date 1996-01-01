Беременная Дроздова впервые вышла в свет

Известная актриса Ольга ДРОЗДОВА, находящаяся на третьем месяце беременности, неосмотрительно нарушила щадящий режим, предписанный ей врачами, и приехала на день рождения Николая РАСТОРГУЕВА.

На тусовке актриса появилась со своим мужем Дмитрием ПЕВЦОВЫМ. Актер окружает супругу такой заботой, что в театре "Школа драматического искусства", где проходили торжества по поводу юбилея, гости не переставали умиляться его нежности. Дмитрий осторожно взял Ольгу за руку, когда она сняла объемную шубу, открыв живот, и повел в банкетный зал. Заняв свое место рядом с именинником, Дроздова попросила стакан воды - любящий муж моментально нашел официанта и попросил выполнить просьбу.

По словам ее друзей, Дроздова в последнее время заметно изменилась. Из-за беременности актриса стала более спокойной и сдержанной.