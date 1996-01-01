Во Владивосток едет французское кино

С 1 по 8 апреля во Владивостоке в кинотеатре "Океан" пройдет "Неделя французского кино". Откроет фестиваль фильм "Сестры в Соре" режиссера Александра ЛЕКЛЕРА.

Владивостокские любители кино увидят 8 фильмов.

"Молодой лейтенант" (полицейская драма) Ксавье Бовуа 2005 года, номинант премии "Сезар" в 2006 году как лучший французский фильм года. Натали Бай, исполнившая здесь главную роль, отмечена премией "Сезар" в 2006 году как лучшая актриса.

"Маленький Иерусалим" (драма) Карин Альбу 2005 года. Фильм был представлен в 2005 году на кинофестивале в Каннах в рамках "Недели критики", завоевал приз Ассоциации авторов и композиторов драматического жанра за лучший сценарий.

Фильм Стефана Бризе "Синева городов" был показан в 2006 году на фестивале французского кино, так что комедийный почерк этого режиссера владивосткцам уже известен, но интереснее посмотреть его новый фильм о 50-летнем судебном исполнителе, который давно оставил надежды на то, что судьба может ему еще преподнести подарок, пока не открыл двери школы танго...

"Влюбленные" (драма) Филиппа Гареля 2004 года - романтическая история.

"Гильотина" (триллер) режиссера Коста-Гавраса 2004 года. Главную роль в фильме исполняет Хосе Гарсия. КОСТА-ГАВРАС - французский режиссер, сценарист греческо-русского происхождения. Настоящая фамилия Гавровский.

Брюно Давер занимает очень высокий пост на целлюлозной фабрике. Будучи уволенным, как и несколько сотен его коллег по причине делокализации предприятия, он готов на все, чтобы найти работу, соответствующую занимаемому им посту на фабрике. Он готов даже пойти на убийство конкурентов.

Анимационная сказка для детей "Принцы и принцессы" Мишеля Осело 2000 года. Фильм света и теней. Это больше чем спектакль, это дань уважения фантазии, волшебному царству мира детства.

"Предательство" (драма) режиссера Филиппа Фокона, 2006 года. В ролях: Венсан Мартинез, Сирил Тролей, Ахмед Беррама, Валид Бужам, Меди Идрис Короткий. Скупой на эмоции, но крайне убедительный фильм марокканца Фокона считается лучшим осмыслением войны в Алжире в современном кино Франции. В рядах французских солдат в 60-м сражаются четверо "харкис" - алжирцев, которых местные националисты считают предателями. Алжирские дети бросают камни в отряды колонизаторов, те отвечают жестокими пытками. Закончится все кличем "Да здравствует независимость, да здравствует Алжир!".

Продажа билетов начнется с 14 марта.