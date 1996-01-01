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Призрак жены - это страшно серьезно!
Что делать мужу, когда его умершая жена вдруг возвращается в дом? Вернее, ее призрак. Как объяснить новой жене невероятные вещи, которые начинают происходить в доме?
Воистину непосильная задача встала перед англичанином Чарльзом КЭНДЕМИНОМ, героем пьесы Ноэла КОУАРДА "Неугомонный дух". Хотите знать, как он вышел из ситуации, - смотрите 10 марта спектакль Приморского краевого драматического театра молодежи. Начало сеанса в 17.00. Продолжает гастроли во Владивостоке Московский Государственный академический театр классического балета Натальи КАСАТКИНОЙ и Владимира ВАСИЛЕВА. 8, 9 и 10 марта артисты всемирно известного коллектива представят балет "Спартак" по пьесе Арама ХАЧАТУРЯНА. Трагедия взбунтовавшегося римского легионера разыграется на сцене Приморского краевого драматического театра им. Горького.
Есть вещи, которые роднят детей и взрослых. Одна из них - цирк. Обязательно сходите в предстоящие выыходные на единственный в мире цирковой спектакль для детей и взрослых - "Прометей". Руководитель - заслуженная артистка России, обладатель "Циркового Оскара" Королевского цирка Бельгии, лауреат Государственной премии СССР, обладатель "Серебряного клоуна" в Монте-Карло - Марианна ВОЛЖАНСКАЯ! Начало программы в 12.00 и 16.00 10-го и 11-го марта, место проведения - Владивостокский цирк.
"Лисьи проделки" - так называется постановка, на которую 11 марта маленьких зрителей приглашает Театр кукол. В основе спектакля - русские народные сказки о животных. Все эти истории будут рассказаны и показаны на новый, современный лад. Актеры много двигаются, прыгают, веселятся и постоянно общаются со зрителями, вовлекая в сюжет не только малышей, но и их родителей.
Кто вырос из сказок и неравнодушен к творчеству группы "Ария", наверняка 9 марта устремятся вечером в концертный комплекс "Феско Холл". Здесь "арийцы" дадут свой концерт - лучшие песни из альбома "Чужой".
Приятных впечатлений и полноценного отдыха вам в ближайшие выходные!
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