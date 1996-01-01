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"Дон Жуан" Виктюка приедет соблазнять владивостокскую публику

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как и всякая мировая легенда, история Дон Жуана имеет сотни версий. И каждая из них по-своему объясняет причину магической привлекательности испанского дворянина и его жуткого непостоянства.

Что сотворил с любимцем женщин известный театральный режиссер Роман ВИКТЮК, можно только догадываться. Работу неординарного режиссера владивостокские зрители смогут оценить 18 и 19 февраля на сцене Приморского краевого театра им. Горького - во время гастролей театра Романа Виктюка во Владивостоке. Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Эрика ШМИТА и называется "Последняя любовь Дон Жуана". В главной роли - прима-бой труппы Дмитрий БОЗИН. Дон Жуан в его исполнении демонстрирует публике обнаженный торс и порванные между ногами джинсы...

"Нездешний сад" - еще один спектакль мэтра. Он поставлен по пьесе Азата АБДУЛЛИНА и посвящен легендарному советскому балетному танцору Рудольфу НУРИЕВУ. В главной роли - все тот же Дмитрий Бозин. Время и место: 16, 17 февраля, Приморский краевой драматический театр им. Горького.

Три бунтующих против мира юнца и сумевшая в итоге помирить их с действительностью девушка, или рассказ о том, как мудрое женское начало способно обуздать саморазрушительную мужскую агрессию и нигилизм. Об этом - драма Александра АРБУЗОВА в 2-х действиях "Жестокие игры", которую можно увидеть на сцене Приморского краевого театра молодежи в ближайшую пятницу - 16 февраля. Постановка - режиссера Лидии ВАСИЛЕНКО .

В субботу 17 февраля в Театре молодежи - "Эти свободные бабочки", мелодрама по пьесе Леонарда ГЕРША в постановке Галины КОЛЕСНИКОВОЙ. История о слепом молодом человеке, который стремится обрести свободу от обстоятельств. Музыкальный бэкграунд спектакля - The Doors, Rolling Stones, Velvet Underground.

18 февраля - другая работа Галины Колесниковой: "Быть женщиной - это прекрасно...", музыкальная комедия в 2-х действиях по пьесе Эдварда РИСКОЛЛАКИ "Безобразная Эльза". В основе сюжета - старая фабула о том, как социальное эго человека преображается под влиянием светлого чувства Любви. Приятных и одухотворенных вам выходных!

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