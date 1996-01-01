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"Дон Кихот" на крыльях марта
В эти выходные во Владивосток придет не только весна, но и московский классический балет. Первые мартовские дни в столице Приморья будут ознаменованы гастролями всемирно известного и прославленного Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии КАСАТКИНОЙ и Владимира ВАСИЛЕВА. Принимающая сторона - Приморский краевой драматический театр имени Горького. На его сцене московские артисты представят две свои постановки: 1, 2, 5 марта - "Дон Кихот" по пьесе Людвига МИНКУСА и 3, 4 7 марта - "Ромео и Джульетта" по пьесе Сергея ПРОКОФЬЕВА.
К слову, солисты Государственного академического театра классического балета завоевали 19 золотых медалей международных конкурсов и 3 премии Парижской академии танца. Их стиль - так называемый Classic to day (классика в современном прочтении) - не оставляет зрителей равнодушными ни в одной стране мира.
Маленьких зрителей на выходных ждут в Театре молодежи. 3 марта, в субботу, здесь покажут сказку "Волшебный дождик", а 4 марта, в воскресенье, - русскую народную сказку "Морозко".
А с народным творчеством наших южных соседей можно будет познакомиться детям и их родителям, посетив Театр кукол. 3 марта в 12.00 здесь начнется "Чудесная история Сим Чхон" - корейская народная сказка, в которой удивительным образом переплетаются волшебное и повседневное, доброе и злое, страшное и смешное.
Если вы любите юмор в стиле КВН, то вам - прямая дорога в Fesco Hall, где 4 марта, в воскресенье, в 19.00 начнется выступление команды веселых и находчивых "Уездный город".
7 марта в Музее им. В.К. Арсеньева откроется выставка "Женщина - цветок", где он будет представлен живописью, фотографией, инсталляцией, живым и искусственным цветком, а также демонстрацией body-art. Все экспонаты исполнены в духе романтичного эротизма, некоторые из них взывают к весьма смелым художественным аллюзиям.
Восточная экзотика, но с местным оттенком представлена в графических работах удэгейского художника Ивана ДУНКАЯ. Выставка под названием "Краски земли Дерсу" открывается 2 марта в Приморской государственной публичной библиотеке.
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