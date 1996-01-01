"Амурская мозаика" стартует в городе Юности

Комсомольск-на-Амуре готовится к традиционному фестивалю-конкурсу спортивных бальных танцев "Амурская мозаика", который пройдет 9-10 марта. Танцевальное шоу состоится в городе Юности уже в 29-й раз.

В рамках фестиваля состоится первенство Дальнего Востока, однако российская география шоу не ограничивается только дальневосточными участниками - на этот раз в Комсомольск планируют приехать, в частности, танцоры из Иркутска и Красноярска. В танцевальную столицу региона в эти мартовские дни устремятся и многочисленные поклонники бальных танцев. Ведь "Амурская мозаика" - это всегда не только конкурс, но и яркий праздник танца. Так что билеты в ДК авиастроителей успешно расходятся в не зависимости от времени и состава исполнителей - на все представления: детские, взрослые, утренние и вечерние. В состав жюри по традиции войдут именитые гости и победители международных конкурсов по бальным танцам.

Главными организаторами праздника при поддержке правительства края и мэрии Комсомольска традиционно выступает городская федерация танцевального спорта. Спонсорами 29-й "Амурской мозаики" стали такие предприятия, как Комсомольский мостоотряд, АО "ДАКГОМЗ" (г.Комсомольск-на-Амуре) и МУП "РУМА" (г.Комсомольск-на-Амуре). Дальневосточная деловая газета "Золотой Рог" является информационным партнером фестиваля.