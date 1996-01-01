Наш Оскар Уальд

- Слышал, что бывший актер театра имени М. Горького Дмитрий ДЖОЙДИК успешно работает в Москве в театре Романа Виктюка. Какие роли он исполняет?

- Как показали завершившиеся на днях гастроли театра Романа ВИКТЮКА во Владивостоке, в театре им. Горького Дмитрий Джойдик действительно адаптировался среди московской труппы. Он исполнил главную роль в спектакле "Саломея" - писателя, поэта и просто эксцентричного человека Оскара Уальда.

Завсегдатаи театра им.Горького, шушукались в холле: "Звеняцкий обещал, что Джойдика на порог не пустит, после того, как он сорвался в Москву с репетиции "Шута Балакирева". Видимо время прошло и сердцем отошел".

Интересно, что переживающие за судьбу актера были уверены - "Саломею" не спроста пустили первым из трех гастрольных спектаклей, потому что наш земляк исполнил в спектакле главную роль. Что же касается "Нездешнего сада", расссказывающем о судьбе знаменитого артиста балета Рудольфе НУРИЕВЕ, то Дмитрий играет в нем роль второго плана - профессора.