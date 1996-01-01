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Не уединяйтесь с секретаршей в 13-м номере...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ловкий слуга, который помогает своему господину выпутаться из экстремальной и безнадежной, казалось бы, ситуации - таков лейтмотив многих пьес XVIII века.

Впоследствии их стали называть комедиями положений, а многие современные авторы используют этот принцип драматургии в своих пьесах. К примеру, англичанин Рей КУНИ, чья пьеса "Out of Order" вот уже второе десятилетие триумфально шествует по всем театрам мира. Пьеса начинается с того, что помощник британского премьер-министра Ричард Уилли уединяется с секретаршей в номере отеля. Неожиданно любовники обнаруживают тело мертвого мужчины... В России пьеса известна под названием "№ 13, или "Безумная ночь". Главный режиссер Приморского краевого драмтеатра им. Горького Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ поставил по пьесе спектакль, который можно увидеть в ближайшую субботу 24 февраля.

В спектале заняты Александр СЛАВСКИЙ, Владимир СЕРГИЯКОВ, Светлана САЛАХУТДИНОВА, Лариса БЕЛОБРОВА, Николай ТИМОШЕНКО и другие.

В субботу 24 февраля советуем вместе с детьми сходить на "День рождения кота Леопольда". Эта замечательная добрая сказка начнется в 12.00 в Театре кукол.

25 февраля маленьких зрителей ждет представление в малом зале Приморской краевой филармонии - детская музыкальная сказка "Гадкий утенок".

Из разряда тех зрелищ, которые одинаково подойдут для всех возрастов и на которые можно отправиться всей семьей в выходные - выставка мировой коллекции холодного оружия "Магия клинка: по ту сторону империи". Место проведения - Приморский государственный музей им. В. К. Арсеньева. В коллекции собраны образцы холодного оружия территорий Евразии, Австралии, тихоокеанских островов и даже Америки. Всего 132 клинка.

Здесь же, в музее им. В.К. Арсеньева, 23 февраля состоится концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества: выступления ансамбля "Емшан", познавательно-игровая программа "Честь мундира", мастер-класс "Рыцарский турнир".

23 февраля в "Артцентре" (ул. Светланская, 109, ост. "Цирк") с авторской программой выступит известный на Дальнем Востоке автор и исполнитель Андрей ЗЕМСКОВ. Концерт приурочен к 15-летию концертной деятельности автора. Приятных и одухотворенных вам выходных!

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