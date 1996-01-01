Анатолий Пихтовников в портретах и пейзажах

В городском Доме художников Уссурийска открылась выставка, посвященная памяти члена Союза художников Анатолия Пихтовникова.

Досье Анатолий Валентинович был не просто талантливым художником. Он занимался и общественностью деятельностью. Возглавлял уссурийскую комиссию по культуре, был депутатом городской думы. Его сердце не знало покоя никогда. Работать почти круглосуточно он научил и своих детей. Сын Евгений и его жена Марина - тоже художники.

Мастер оставил в наследство более 5000 полотен. Около 200 его картин находятся в частных коллекциях за рубежом. На экспозиции, которую организовали родственники художника, выставлена лишь малая часть того, что успел написать Анатолий Валентинович при жизни: натюрморты и пейзажи, портреты и станковая живопись.