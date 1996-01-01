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Острова любви и свободы
Новый художественный сезон галерея PORTMAY открывает 25 января большой коллективной выставкой, которая заставляет вспомнить один из самых замечательных периодов приморского искусства.
Летом 1966 года группа молодых художников из Владивостока во главе с преподавателем Художественного училища Олегом ЛОШАКОВЫМ впервые отправилась в творческую экспедицию на Курильские острова. Эта поездка стала началом самого яркого и масштабного художественного движения на Дальнем Востоке во второй половине XX века. Коллективная ретроспективная выставка "Острова" посвящена 40-летию Шикотанской группы. Постоянной базой художников стал остров Шикотан, туда они возвращались как на свою творческую родину на протяжении четырех десятилетий, писали по несколько месяцев в летних туманах, среди ветров и тайфунов или окруженные осенним океанским светом, создавая десятки и десятки этюдов и законченных картин.
По сути, как это совершенно очевидно стало ясно уже в 70-80- х годах прошлого века, шикотанцы в современном искусстве открыли для страны Дальний Восток, они стали первопроходцами с мольбертами на плечах.
На выставке представлены живописные произведения Юрия ВОЛКОВА, Евгения КОРЖА, Владимира РАЧЕВА, Владимира СЕРОВА - легендарных художников, которые десятилетиями писали Курилы. Конечно, их картины перекликаются друг с другом, и не только причалами, заливами, сопками и общим взглядом на мир как бы с высоты птичьего полета, они ведь и работали нередко с одних и тех же точек. Их творчество объединяет сам дух раскрепощенной живописи, когда художник в прямом смысле слова оказывается в центре океанского пространства, от которого захватывает дух.
И в то же самое время творчество каждого из них отмечено яркими индивидуальными чертами: экспрессивная, с динамичным мазком и напряженным цветом живопись Владимира Рачева; открытая, с широким густым движением кисти, распахнутая, как дружеские объятия, - Юрия Волкова; обнимающие почти полострова, зеленые и пронзительно синие пейзажи Евгения Коржа; и чуть приглушенные, словно сквозь курильский туман переливающие оттенками перламутрового - работы Владимира Серова.
Эти художники создали образ дальневосточных островов, которые в перспективе русского искусства утвердились уже навсегда. Поэт Илья ФАЛИКОВ, друг и спутник шикотанцев, назвал их "островами любви и свободы".
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