"Фадеевка" закроется на ремонт

- Ходят слухи, что здание библиотеки имени А. ФАДЕЕВА скоро будет продано коммерсантам. Ничего святого не осталось...

- Приморская краевая библиотека профсоюзов имени А. Фадеева во Владивостоке скоро действительно закроется, но закроется на ремонт. По требованию пожарных Ленинский суд вынес решение о приостановке эксплуатации здания на 45 дней. За это время Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК), которой принадлежит здание, предлагается устранить выявленные нарушения.

Сегодня жизни читателей, основную массу которых составляют пожилые люди, и работников находятся под угрозой. Книжное хранилище в таком состоянии, что, вспыхни в нем по какой-нибудь причине искра, и все здание сгорит как спичка. Жертв в этом случае не избежать: решетки на окнах, перекрытые запасные выходы, огнеопасная отделка помещений - все это может стать смертельной ловушкой для людей. Уже сейчас понятно, что исправить ситуацию за полтора месяца не удастся...

- Ряд требований невозможно выполнить без капитального ремонта, - сказала в интервью "ЗР" заведующая отделом профимущества ФППК Людмила КОНАХИНА. - Например, заменить деревянные перекрытия между этажами, которые изношены на 80%, на железобетонные.

Сейчас мы ждем, пока вступит в силу решение суда. Думаем, что делать с нашими книгами, среди них есть весьма ценные экземпляры, планируем временно разместить в здании учебно-методического центра федерации. И только после этого можно будет приступать к ремонту.

Практика ремонта таких зданий показывает, что на это уходит год-полтора. В Федерации профсоюзов заверили, что сделают все возможное, чтобы завершить его как можно быстрее.