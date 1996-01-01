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На осенний джаз-фестиваль
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Джазовые исполнители приедут во Владивосток на Второй международный джазовый фестиваль "Internatiоnal Jazz Festival - Vladivostok", который откроется во Владивостоке 16 ноября.
Планируется, что в музыкальном фестивале примут участие гости из США, России и Японии. Россию на фестивале представят музыканты Приморья, Хабаровска. Первый фестиваль такого уровня прошел во Владивостоке в прошлом году практически незаметно для общественности, лишь только посвященные смогли послушать джаз. В этом году планируется, что фестиваль станет более массовым.
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