К бардам на о. Попова

Фестиваль авторской песни "Приморские струны" в этом году состоится не в бухте Шамора, а на острове Попова.

С 16 по 18 сентября фестиваль соберет бардов не только из Приморья, но и со всего Дальнего Востока. Как сообщили "Восток-Медиа" в оргкомитете фестиваля, мероприятие проводится уже в 28-й раз.

В программу фестиваля входит концерт "Пока земля еще вертится", основной конкурс авторской песни, концерт юмористической песни "Веселый Чилим", концерт дворовой песни "Черное Домино" и другие мероприятия. Всего за три дня планируется провести 10 концертов.