Наталья Попович: Не хочу ловить зрителя на низменных страстях

В Приморской картинной галерее открылась первая персональная выставка работ молодого художника Натальи ПОПОВИЧ. Накануне открытия с ней встретился наш корреспондент.

Работы хватит всем

... Искусствоведы отмечают, что в ее картинах привлекает диалог с природой, очарование от общения с ней, декоративность, игра реального и виртуального, поэтическое звучание. Интересно, что выставка происходит одновременно с чуть раньше открывшейся в галерее "Арка" экспозицией работ старейшего художника Приморья Вениамина ГОНЧАРЕНКО и с чуть позже открывшейся выставкой студенческих работ в галерее "Арт-этаж". А сама Наталья Попович стоит посередине между авторами этих двух событий. Она - декан художественного факультета Дальневосточной академии искусств, то есть "продолжательница дела" Гончаренко и учитель для той самой молодежи, что впервые вышла на широкую публику. Интересно, чему она учит молодые таланты? Ее картины написаны в манере, которая ближе всего стоит к реализму, и это при том, что нынче в моде перфоменсы, видео-арт, авангард и тому подобное.

- Поиск нового языка в искусстве будет идти всегда, в каждом новом поколении, - считает Наталья Попович. - Но мне не нравится, по какому пути пошло искусство на Западе. Цели поменялись. Не красоту ищет художник, а способ ошарашить. Зачем? Многие стали равнодушными к прекрасному, не видят красоты в повседневной жизни. Кстати, у меня складывается впечатление, что люди понемногу стали опять возвращаться к реализму, у которого безграничные возможности. Всем художникам хватит работы - отражать эту изменчивую жизнь. А сразить, удивить, поймать зрителя на низменных страстях - пусть это делает шоу-бизнес.

- Но "молодые соки бродят", и каждое поколение непременно хочет похулиганить в искусстве...

- Противоядием может послужить школа живописи. У нас во Владивостоке она есть. Я сама училась в Дальневосточной академии искусств на курсе Кирилла ШЕБЕКО и Сергея ЛИТВИНОВА. Эти два художника совершенно разные, и поэтому все, что они говорили (а говорили порой совершенно противоположные вещи), студентам приходилось анализировать, "фильтровать" и принимать свои решения. Это важно, чтобы студент не просто исполнял требования учителя, а думал.

Такая возможность есть и у нынешнего поколения студентов. В этом году у академии замечательное приобретение - Илья БУТУСОВ. Этот талантливый художник имеет немалый авторитет у коллег. Очень ответственный и дисциплинированный человек, приходит на работу в 8.30, как долгие годы делал Вениамин Гончаренко (чей уход из академии для нас немалая потеря).

Чем талантливее, тем скромнее

- На студенческих выставках все ученики представляют свои работы?

- Нет, мы отбираем лучшие. Причем давно замечено, что самые талантливые студенты - самые скромные. У нас есть именная стипендия имени Кирилла Шебеко, недавно мы выдвинули на нее трех человек, и все трое подошли ко мне и сказали: "Я недостоин". Их можно понять. Еще древние китайцы считали, что живопись сложнее грамоты. И если ты погружен в живопись с головой, ты себе завышаешь планку, понимаешь, как далеко до вершины.

- Насколько известны приморские художники за границей?

- Приморская школа живописи славится. Наши художники участвуют в международных выставках. В Южной Корее в этом году была выставка восьми стран Юго-Восточной Азии. Художники из Владивостока представляли Россию. Недавно приезжали галерейщики с Тайваня, покупали картины для выставки. Нельзя сказать, что мы в безвестности сидим. Мне предложили персональную выставку в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом, где в этом году проходил саммит Большой восьмерки. В Японии была выставка.

Когда я стала деканом, то подумала: "В Академии искусств такое большое наследие, фонды, в которых картины наших студентов, причем некоторые из них стали известными художниками". Например, работы БЕССМЕРТНОВА покупаются от 25 тысяч долларов, и живет он в Макао. Мы решили издать студенческие работы разных лет, и уже вышла в свет книга ДВГАИ "Рисунок". Хотим издать еще и "Живопись" - в преддверии 45-летия нашей Академии искусств, которое состоится в 2007 году.

- Все ли выпускники занимаются живописью профессионально?

- Если говорить о моих однокурсниках, то все работают по специальности, многие стали членами Союза художников РФ. Кто на вольных хлебах, кто в рекламном бизнесе. Никто не пропал, не спился, не бедствует. Дело в том, что мы не просто учим рисовать - мы даем очень хорошее образование. А интерес к живописи растет. Люди ездят за границу, видят, что в офисах солидных фирм висят произведения живописи - не копии, не фотографии, а подлинники. Да и тяга русского человека к прекрасному всегда была и будет.