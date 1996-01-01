Поверь в сказку

Заглянув на выставку новогодних украшений в музей им. Арсеньева (ул. Светланская, 20), можно не только на несколько минут погрузиться в волшебный мир, но и почерпнуть немало оригинальных идей для создании сказки в вашем доме. Ведь выставка так и называется "Зимняя-зимняя сказка". В ее создании приняли участие клуб флористов "Дыхание Востока" и салон цветов "Наташа".

Ее организатор Татьяна ВАСИЛЬЕВА уже не первый год занимается проведением тематических выставок. В зале воссоздана атмосфера зимнего леса - искусственная изморозь на окнах, сосульки и еловые ветки. А сами экспонаты завораживают и поражают находчивостью их создателей. Так, обычную на вид искусственную елку Татьяна СЕМУСКЕВИЧ превращает в настоящую зимнюю красавицу. Мастер раскрыл секрет такого перевоплощения: небрежно рассыпанный по веткам "снег", разнообразные ветки и шишки, как будто принесенные ветром, создает иллюзию живой природы.

Другая работа Татьяны также построена на иллюзии - обычная с виду коряга при ближайшем рассмотрении оказывается сказочным обитателем леса - лешим. Из симпатичного кулька для конфет, сделанного из блестящих нитей, торчит розовый пятачок. А шикарная подарочная корзинка, когда подходишь к ней ближе, заставляет замереть от удивления. Скорлупа из-под яиц, выкрашенная в золотистый цвет, и шкурки од апельсинов - вот подручный материал, из которого создан этот экспонат. Выглядит сногсшибательно!

"Из любого материала, попавшего в руки, можно сделать нечто оригинальное, - делится Татьяна. - Порой идешь по улице и видишь на земле желуди, веточки. Ты еще не знаешь, что из них можно будет сотворить, но когда придет вдохновение, окажется, что именно их недостает для создания оригинального произведения".

Большинство из экспонатов при желании можно приобрести и создать сказочный уголок у себя дома. Стоят авторские работы от 500 рублей и выше. Это, как правило, экспонаты с использованием подручных и натуральных материалов. Самая дорогая вещь - ручная работа мастера салона "Наташа", выполненная из шелковых роз и стеклянных бусин. Мастер оценил экспонат в 3800 рублей. Но это красота, надо сказать, того стоит.