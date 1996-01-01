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Как удивить Деда Мороза
Для тех, кто хочет оторвать ребенка от телевизора и компьютера, на каникулах предоставляется прекрасная возможность сделать это. Все театры Владивостока дают множество новогодних представлений, утренников, спектаклей, концертов.
Театр им. М. Горького (ул. Светланская, 49, тел. 26-05-20).
В театре Горького 27 и 28 декабря премьера спектакля "На златом крыльце сидели".
- Каждый год мы делаем новогодний спектакль. Всегда это было традиционное представление вокруг елки, - говорит Владимир СЕРГИЯКОВ, режиссер спектакля, заслуженный артист России. - В этом году мы решили сделать нечто оригинальное. Взяли все сказки, которые когда-то шли в нашем театре: "Конек-горбунок", " Аленький цветочек", "Снежная королева", "Золушка", "Спящая красавица" и поставили фрагменты из них. Получилось, что на сцене будут играть около шестидесяти актеров. Необычайно красивы танцы учащихся хореографического училища. Зрелище это понравится и детям, и взрослым, которые не так давно были детьми.
Очень хотелось бы надеяться, что, посмотрев фрагменты сказок, ребенок захочет взять в руки книжку и узнать, что же дальше. И тут задача взрослых - помочь эту книгу найти, увлечь чтением, чтобы оторвать ребенка от телевизора. Я уважительно отношусь к американскому кино, но есть одна беда - у них все очень жестко разграничено. Если злодей, то в нем нет ничего светлого, а если добрый - то супермен. В русских сказках все иначе - если это злой герой, то в нем есть что-то доброе. И если уж его нельзя сделать хорошим человеком, то с ним можно договориться. В наших сказках добро побеждает зло. А зло не такое уж агрессивное. И в своих спектаклях мы преследуем цель, чтобы дети увидели Доброту и Красоту.
29 декабря в театре идет "Лебединое озеро", 30 декабря - "Спящая красавица" в постановке хореографического училища. Стоимость билетов на спектакли от 100 до 300 руб.
Театр кукол (ул. Петра Великого, 8, тел. 22-13-44, 26-50-41)
В театре кукол на каникулах каждый день в 12.00 - елка. До Нового года идет "Сказка про Емелю", в январе - "Приключения кота Леопольда". 7 января - "Рождество Христово". Билеты уже практически все раскуплены, и только немногим счастливцам удастся приобрести билеты в кассе накануне спектакля.
Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15, тел. 26-40-22, 26-08-21)
В Приморской краевой филармонии с 25 по 28 декабря и с 4 по 8 января можно увидеть новогодний утренник со спектаклем "Заюшкина избушка" и хоровод вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
3 января в 12.00 в Малом зале также новогодний утренник для детей с веселым хороводом вокруг новогодней ёлки, Дедом Морозом и Снегурочкой.
Театр молодежи (ул. Светланская, 15а, тел. 22-52-16, 26-06-49).
Театр молодежи с 28 по 30 декабря каждый день в 10.30 ставит спектакль "Морозко" и дает новогодний утренник в 12.00. C 2 по 7 января можно привести детей на утренники со сказкой "12 месяцев". Почти каждый день в 16.00 новогодние дискотеки для подростков. В этом ряду особняком стоит спектакль "Эти свободные бабочки". Он начинается 9 января в 15.00 с тем, чтобы на него могли приехать старшеклассники из других городов Приморья, а после спектакля погулять по городу и вернуться на электричке или автобусе домой. Спектакль вот уже 4 года идет на сцене и пользуется необычайной популярностью. Он о поисках самостоятельного пути в жизни молодого человека, об отношениях с родителями, о первой любви.
Гастроли Московского "Старого театра" пройдут в дни зимних каникул в концертном зале "Fesco Hall". На этой звездной елке вас и ваших детей ждут увлекательные приключения по новогоднему лесу с волшебной музыкой и танцами. Билеты от 150 до 400 рублей. Справки по тел. 51-78-38.
Детский развлекательный центр "Золотой ключик" приглашает на новогодние представления с 25 декабря по 7 января ежедневно в 12 и 14 часов. Входной билет по выходным - 200 рублей, в будни - 150 рублей. Вас ждут Дед мороз и Снегурочка, Буратино и другие сказочные герои, а также, много призов и подарков. Тел. для справок: 49-42-69.
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