Гоп-рarty обошлась без жертв

Ночной клуб Placebo еще раз подтвердил свою репутацию креативного клуба с самыми необычными тематическими вечеринками. На этот раз организаторы (проект TYSA.RU и администрация клуба) устроили антигламурную вечеринку в стиле "настоящих пацанов с Чуркина".

Клабберы с радостью вошли в образ гопников, надев кэпочки-восьмиуголочки и спортивные костюмы. А что за меню предлагали в баре в эту ночь! Хот-доги, пирожки с капустой, газировка "Тархун", ядреный ерш из адской смеси жигулевского пива и водки...

В чилл-ауте можно было поиграть в приставку "денди", но все эти детские шалости были только разогревом перед главным событием ночи - концертом владивостокской группы E - BOLL. Музыканты зажгли на полную катушку, и благодарная публика долго не отпускала их со сцены, требуя на бис исполнить самую известную их песню "Су4ки". А счастливцы, оказавшиеся около сцены, даже смогли поймать футболки с символикой группы, которые музыканты изредка швыряли в толпу. Под утро, видимо, вовсю разыгравшись в гопников, несколько посетителей клуба даже решили выяснить отношения кулачным боем, к счастью, их тут же утихомирили охранники. Так что "Гоп-пати", несмотря на устрашающее название, можно сказать, обошлась без жертв.