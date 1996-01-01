Тимати объявит клубных персонажей

15 декабря в ночном клубе Outhall состоится первое вручение премии в области клубной индустрии Night life awards of Vladivostok-2006. Вести шоу будут ви-джей телеканала МУЗ-ТВ Липа и популярный рэп - исполнитель Тимати, которые и объявят "Тон-30 самых тусовых людей Владивостока".

Подобными мероприятиями уже не удивишь публику Москвы и Санкт- Петербурга. Звание "Светская львица года" и "Клубный персонаж года" в разное время получали, например, Ксения СОБЧАК и Надя СКАЗКА (нынешняя девушка Ильи ЛАГУТЕНКО).

Номинантов на звание лучших из лучших предоставил организатор вечеринки - избирательный комитет "Promotion Center "Избирком". По результатам голосования выберут клубный персонаж года, клубный проект года, лучшее pre-party кафе года, лучшего DJ года, лучшего информатора клубной жизни Владивостока, светскую львицу года. В Интернете уже открыто голосование. Насколько все честно и справедливо, решать вам.