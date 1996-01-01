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Тимати объявит клубных персонажей
15 декабря в ночном клубе Outhall состоится первое вручение премии в области клубной индустрии Night life awards of Vladivostok-2006. Вести шоу будут ви-джей телеканала МУЗ-ТВ Липа и популярный рэп - исполнитель Тимати, которые и объявят "Тон-30 самых тусовых людей Владивостока".
Подобными мероприятиями уже не удивишь публику Москвы и Санкт- Петербурга. Звание "Светская львица года" и "Клубный персонаж года" в разное время получали, например, Ксения СОБЧАК и Надя СКАЗКА (нынешняя девушка Ильи ЛАГУТЕНКО).
Номинантов на звание лучших из лучших предоставил организатор вечеринки - избирательный комитет "Promotion Center "Избирком". По результатам голосования выберут клубный персонаж года, клубный проект года, лучшее pre-party кафе года, лучшего DJ года, лучшего информатора клубной жизни Владивостока, светскую львицу года. В Интернете уже открыто голосование. Насколько все честно и справедливо, решать вам.
ДосьеТимати - участник группы "Банда" и бизнесмен, стал участником нескольких реалити - шоу и даже выпустил свой сольный альбом. Липа - в прошлом участница поп-группы "Девочки" - ныне одна из самых модных и востребованных ви-джеев на канале МУЗ-ТВ. Кстати говоря, дуэт Тимати и Липы дебютным назвать нельзя. Все итоговые программы реалити-шоу "Семь под солнцем" они вели вместе.
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