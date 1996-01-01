"Оранжевое настроение" раздавали в "Андеграунде"

В театрально-концертном комплексе ВГУЭС в последнее время проходит все больше зрелищных и масштабных мероприятий. Одним из последних стало Vita-party - театрализованная фото-феерия, в которой приняли участие более 300 человек.

Вновь пребывших "братьев бледнолицых" встречали индейцы, и каждый на входе обязан был предъявить что-нибудь оранжевого цвета. Самым популярным входными предметами стали апельсинки-мандаринки. Для тех, кто оказался без оранжевого, была заготовлена краска, ею густо мазали щеки, носы, руки, и т.д. Краснолицые братья на краску не скупились.

Концерт получился насыщенным: танцевальные коллективы и вокалисты поражали своим мастерством, а КВНщики просто заставили попадать народ со стульев от смеха. Кульминацией вечера стало всеобщее голосование, в котором выбирали главного победителя фототурнира. В числе призеров оказались - главный идеолог фототурниров Вита МАСЛИЙ, она заняла 3 место, Полина ГЕРМАН - 2 место, а победительницей стала молодое фотодарование Оксана ЛЯШКОВСКАЯ.