В Fesco-Hall будет звучать "ретро"

В рамках фестиваля ретро-музыки "По волне нашей памяти" 9 декабря в концертном комплексе Fesco-Hall выступят самые яркие исполнители 70-80-х годов. Лучшие из своих шлягеров представят экс-солисты легендарных ансамблей.

В их числе - Игорь ОФИЦЕРОВ, Алекс МУРАЕВ, Игорь НОВИКОВ, Геннадий БОГДАНОВ, Владимир КУКЛИН, знакомые нам по группам "Птица Счастья", "Русские" ,"Акварели" и по их другим, не менее известным проектам.

Организаторы обещают только живое исполнение под акустическую гитару и клавишные. К сожалению, во Владивосток прибудут только лидеры именитых групп, так как в большинстве своем их коллективы полностью развалились.

Приятным сюрпризом фестиваль станет для тех, чья молодость прошла под такие популярные в конце прошлого века песни, как "Кто тебе сказал", "Птица счастья" и "Мы желаем счастья вам". Хотя подпевать этим шлягером сможет кто угодно - они не канули в вечность и по-прежнему живут в памяти большинства россиян. Как сообщают организаторы гастролей, большинство билетов уже раскуплено.

Так что, если вам интересно посмотреть на живую историю отечественной поп-культуры, спешите. Билеты на концерт стоят от 300 до 800 рублей.