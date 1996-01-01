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Бриллианты в шампанском

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Настоящую охоту за бриллиантами устроили организаторы вечеринки Diamond Hunter 2 декабря в ночном клубе Outhall.

"Искателей сокровищ" нашлось предостаточно, ведь в эту ночь можно было заполучить абсолютно бесплатно три ювелирных изделия с бриллиантами на сумму 3 тысячи евро. За последний год Diamond Hunter стала одной из самых дорогих вечеринок.

Розыгрыш проходил в три этапа. После приобретения удачного трофея кем-то из присутствующих ведущий Владимир ЦВЕТКОВ объявлял об этом факте. Все остальное время можно было танцевать, наблюдать за выступлением танцовщиц и дефиле моделей, сверкающих стразами.

И вот о самих бриллиантах. Одно из ювелирных изделий было спрятано за колонкой, и его случайно обнаружила молодая пара. Причем изображение места, в котором спрятали украшение, буквально на долю секунды появилось на плазменной панели. Повезло самым сообразительным.

Еще одно украшение спрятали в бокале с шампанским. Официанты составили пирамиду из фужеров и бесплатно их раздавали. Одна из посетительниц взяла бокал и обнаружила в нем бриллиант. Последний камушек, точнее, его муляж, спрятали в сумочке одной из манекенщиц, причем девушки не знали, в какой именно. По условиям игры девушка должна было отдать свою сумочку понравившемуся ей мужчине. Один из таких счастливчиков (кстати, им оказался иностранец) и стал обладателем трофея.

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