У Владивостока появятся мисс и мистер

Супер-шоу "Мисс и Мистер "Молодежь Владивостока" состоялось вчера, 6 декабря, в Центре детского творчества, участниками шоу стали пять пар.

в финал попали победители районных конкурсов. Финал состоял из нескольких конкурсов, в том числе "Визитная карточка", "Мы талантливы", а также конкурсов-экспромтов.

В финале приняли участие пять пар - Алексей ЗУБАРЕВ и Галина БЕСПАЛОВА, Александр ГОЛЬШТЕЙН и Анна ПФЛЯУМ, Дарья БЕЛОЦКАЯ и Евгений КУРОЧКИН, Анна ФЕДОРОВА и Андрей ЯЦУНСКИЙ, Александр АЛЕКСАНДРОВ и Кристина КОВАЛЕВА.