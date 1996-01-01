Студенты покажут свое кино

Во Владивостоке в дирекцию 3-го Международного кинофестиваля студенческого кино уже поступило 50 документальных, научно-популярных и учебных фильмов из России, КНР, Республики Корея, США и Японии.

Как сообщили в пресс-службе ДВГТУ, 28 фильмов прошли предварительный конкурсный просмотр и представлены для участия в фестивале. Прием студенческих кинолент еще продолжается и завершится 1 декабря.

Торжественное открытие фестиваля, который на этот раз посвящен 110-летию со дня первого кинопоказа в России и по традиции проходит под девизом "Обучая, мы учимся сами", состоится 5 декабря в Пушкинском театре - культурном центре ДВГТУ. Открытый просмотр студенческих кинолент, присланных на фестиваль, пройдет 6 и 7 декабря в Молодежном центре ДВГТУ.

Организаторами студенческого кинофорума являются Министерство образования и науки РФ, Дальневосточный региональный учебно-методический Центр высшего профессионального образования, ДВГТУ, Профессорский клуб (ЮНЕСКО), Дальневосточное отделение союза кинематографистов России, Приморское отделение Российского Союза молодых ученых, Владивостокское отделение пресс-клуба Центрального дома работников искусств (Москва), общественное движение "Центр социальных инициатив Приморского края" - "Социальная активность".